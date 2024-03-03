الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حماس: الاحتلال يمارس التجويع الممنهج بهدف تعميق الكارثة الإنسانية فى غزة

حماس
حماس

قالت حركة حماس، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي قوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات بدير البلح تأكيد وإصرار منه على مواصلة حرب الإبادة.

مواصلة استهداف قوافل المساعدات تعبر عن مستوى غير مسبوق من الإجرام 

وتابعت الحركة، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد، أن الاحتلال يمارس التجويع الممنهج وتعميق الكارثة الإنسانية بالقطاع في تجاهل تام للقوانين الإنسانية، لافتًة إلى أن مواصلة الاحتلال استهداف قوافل المساعدات تعبر عن مستوى غير مسبوق من الإجرام والوحشية في تاريخنا المعاصر.

الاحتلال دير البلح غزة إسرائيل حركة حماس

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