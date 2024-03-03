قطر: بذلنا جهودًا كبيرة مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مواصلة جهود بلاده مع الدول الفاعلة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية القطري: "إننا بذلنا جهودًا كبيرة بالوساطة بين إسرائيل وحماس مع مصر والولايات المتحدة"، حسبما أفادت فضائية "الغد" الإخبارية.

ووصلت، قبل قليل، وفود من حركة حماس ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة بقطاع غزة.