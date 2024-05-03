الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الجماهير هاجمت الفريق.. 21 غرزة للاعب زفتى فى نهائى الدورة الرمضانية

أسعاف _ أرشفية
أسعاف _ أرشفية

تعرض لاعب كرة القدم “خالد.ا” لهجوم بسلاح أبيض خلال مباراة قوية جمعت بين فريقي زفتي وسنباط في النهائي المؤجل لدورة رمضان الماضي.

وتحولت المباراة إلى حدث مأساوي بعد أن هاجمت جماهير الفريق المضيف لاعبي فريق زفتي.

وتم نقل اللاعب على الفور إلى مستشفى زفتي العام لتلقي العلاج، فيما تم توقيف أحد المشتبه بهم وتحويله إلى النيابة العامة للتحقيق في الحادثة.

مباراة مؤجلة من الدورة الرمضانية 

تعود التفاصيل إلى المباراة النهائية المؤجلة بين فريقي زفتي وسنباط في قرية سنباط التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، والتي تحولت إلى حالة من الفوضى والعنف بعد تعرض لاعب فريق زفتي، "خالد.ا"، لهجوم من أحد الجماهير بسلاح أبيض من قبل بعض جماهير الفريق المنافس، ووقع الهجوم بعد اعتراض والد اللاعب على أثر تدخل عنيف تعرض له ابنه خلال سير المباراة.

اللاعب "خالد.ا" تعرض لجروح خطيرة نتيجة الهجوم، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى زفتي العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إسعافه بـ17 غرزة من جهة الجانب الأيمن و5 غرز في الرأس، قامت الجهات الأمنية بتوقيف أحد المشتبه بهم في الهجوم وتم تحويله إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة.

لم تتوقف الأحداث العنيفة عند هذا الحد، بل شهدت المباراة اشتباكات وتدافعا بين الجماهير الموجودة في الملعب، مما أدى إلى حالة من الفوضى والهلع بين الحضور، قبل أن تتدخل أجهزة الأمن وتضبط المتهمين.

فريقي زفتي وسنباط هاجمت جماهير الفريق مستشفى زفتى العام الأجواء الرياضية الحماسية النيابة العامة وإعادة الهدوء للملعب

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