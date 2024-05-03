الجمعة 03 مايو 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع نتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية بالتعاون مع الأجهزة المعنية والتي انطلقت يوم 20 أبريل وتستمر حتى 9 مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية خلال الحملات، حيث تم ازالة ٨٤ حالة ٨٤ حالة بناء مخالف على مساحة ٣٤٦٧م ٢ و٥٤ حالة بناء مخالف على مساحة ٩ قراريط و٢ فدان، بالإضافة إلى إزالة ٣٨ حالة على مساحة ١٥٩٢٧ م٢.

متابعة أعمال الرصف والتطوير

كما تابع محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الوحدة العربية بحي ثان المحلة من شارع نعمان الأعصر أمام نفق الشون إلى شارع وأبور الثلج بطول ٣٨٠ مترًا ومتوسط عرض ٨ إلى ١٢ مترًا، حيث يتم تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بالشارع.

وتابع الدكتور طارق رحمي، أعمال رصف وتطوير شارع سكة زفتى من شارع نعمان الأعصر حتى كورنيش بحر شبين بطول ١كم وعرض ١٦م، حيث يتم إزالة طبقة الاسفلت القديمة المتهالكة.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

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محافظ الغربية التعديات على أملاك وأراضي الدولة رقعة الأرض الزراعية وازالة التعديات المرحلة الثالثة

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