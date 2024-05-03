الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات من شوارع كفر الزيات بالغربية

نظافة
نظافة

واصلت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، بقيادة عادل داود، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 210 أطنان قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

وأكد رئيس المدينة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، ونائبه، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

مركز ومدينة كفرالزيات الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة رفع المخلفات والأتربة أماكن متفرقة بالمركز والمدينة أعمال النظافة ورفع المخلفات الواجهة الحضارية للمحافظة النظافة والبيئة

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