الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشميع 90 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

غلق المحال
غلق المحال

استمرت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، شن حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من مواعيد الغلق المحددة، والإجراءات الاحترازية وإجراء الحفاظ على الطاقة الكهربية ومنع هدرها، وذلك على مستوى المحافظة في حملات لمدة 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من تشميع إغلاق 90 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا وغير مطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة في الـ24 ساعة الماضية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ 49 محلًا تجاريًا

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ 49 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي

في سياق آخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الحملات المكبرة التي قامت بها اللجان المتعددة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، هيئة سلامة الغذاء، ومجالس المدن والاحياء وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار وذلك حسب تعليمات مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض اسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

محافظة الغربية حملات مكبرة للتفتيش الحفاظ على الطاقة لمواعيد الغلق المقررة ترشيد استهلاك الكهرباء إطفاء الإنارة الخارجية

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