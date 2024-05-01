الغربية: تذليل المعوقات للانتهاء من مشروعات مراكز المحافظة

عقد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الأربعاء، 5 اجتماعات متتالية لتذليل المعوقات بمشروعات المحافظة في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات.

وخلال الاجتماع الأول ناقش المحافظ مع ممثلي الإنتاج الحربي مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة التي تقوم بتنفيذها الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام.

وناقش المحافظ موقف مشروع رصف محور طريق المعامل بطنطا، فضلا عن مناقشة مشروع رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى.

وفي اجتماعه التالي ناقش المحافظ مع الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات العامة موقف مشروع كورنيش المحلة الجديد بطول 6460 م2 ويعرض 18م 2والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل الأولى تبدأ من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي والثانية من المجمع الصناعي حتى الهاويس والثالثة من منطقة الهاويس وحتى طريق محلة أبوعلي ــ سمنود ويتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي المحلة الكبرى.

إضافة إلى مناقشة مشروع طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

واستكمل المحافظ سلسلة الاجتماعات بعقد ثلاثة اجتماعات متتالية مع شركات المقاولات المنفذة لمشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية والخطة الإضافية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

كما ناقش مشروعات الرصف الجارية بمراكز السنطة وبسيون وقطور وطنطا وأحياء أول وثاني طنطا وحي ثاني المحلة

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات.