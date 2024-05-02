الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 290 طن قمامة ومخلفات من شوارع كفر الزيات بالغربية

رفع 290 طن قمامة
رفع 290 طن قمامة بالغربية

واصلت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة عادل داود، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

حملات مكثفة

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 290 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

وأكد رئيس المدينة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، ونائبه، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

لرفع كفاءة النظافة الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي الحملات المكثفة الشوارع الرئيسية والميادين العامة رفع المخلفات والأتربة مقالب القمامة العشوائية الواجهة الحضارية للمحافظة

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