الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 119 مخالفة مرورية في حملة بالغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

شنت إدارة مرور الغربية حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

 أبرز المخالفات التي تم ضبطها

كان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، يفيد فيه بتمكن ضباط وأفراد الإدارة من ضبط 119 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحصيل 27 ألفًا و400 جنيه غرامات فورية

كما شملت نتائج الحملة تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 27 ألفًا و400 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات المرور على الطرق والشوارع، وكذلك تابع حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز؛ لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

الشوارع الرئيسية مصادرة المركبات والدراجات ضباط وأفراد الإدارة السير بدون لوحات معدنية توك توك بدون لوحات استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة

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