هيئة البث الإسرائيلية تزعم: مصر وقطر تتمسكان بوقف الحرب بالكامل ما لا يتيح التوصل لاتفاق

زعمت "هيئة البث الإسرائيلية”، اليوم (الجمعة)، أن مصر وقطر تتبنيان موقف حركة حماس، وتتمسكان بوقف الحرب بالكامل وهو ما لا يتيح التوصل إلى اتفاق، متجاهلة العراقيل التي وضعت أمام اتفاق الهدنة الأسبوع الماضي بعد موافقة حماس على مقترح الوسطاء.

وكانت حماس وافقت على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، قبل ساعات قليلة من سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح.

لكنّ إسرائيل ادعت أن هذا الاقتراح "بعيد جدا عن مطالبها"، وكررت معارضتها لوقف نهائي لإطلاق النار مادامت "لم تهزم" حماس، التي تتولى السلطة في قطاع غزة منذ العام 2007 وتصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

وحذرت مصر إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على المدنيين في غزة، نافية ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت أمس أن مسئولين مصريين أبلغوا وليام بيرنز، مدير المخابرات الأمريكية، بضرورة وقف إسرائيل عملية رفح كي لا تلغى اتفاقية السلام.