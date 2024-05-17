الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما الجديد في ثالث جلسات "العدل الدولية" حول حرب غزة؟.. باحث يوضح

غزة
غزة

قال الباحث السياسي أكرم عطالله، إنها المرة الثالثة التي تعقد فيها محكمة العدل الدولية جلساتها  في لاهاي حول نفس الموضوع، مشيرًا إلى أنه في يناير طلبت المحكمة اتخاذ عدة إجراء وطالبت إسرائيل بوقف قتل المدنيين وإدخال المساعدات.

وأضاف عطالله، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في  المرة الثانية في شهر مارس كانت إسرائيل تقتل المدنيين فطلبت المحكمة كما طلبت هذا الأسبوع وطلبت جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير عاجلة لأن إسرائيل ليست ملتزمة، ثم في شهر مايو تهدد رفح أيضا اتخاذ تدابير عاجلة، مؤكدًا أن إسرائيل تتعامل مع المحكمة باستخفاف.

وأوضح، أنه الأسبوع الماضي كانت تناقش إسرائيل داخليًا هل نرسل الفريق القانوني أم لا، ولم ترسل أهارون باراك القاضي الشهير وهو رئيس الفريق القانوني، وأرسلت محامي مغمور ومعه مساعده فقط قدموا المرافعة الإسرائيلية التي يها استخفاف بما يحدث واستخفاف بالمحكمة.

 

القاهرة الإخبارية لاهاي إسرائيل المحكمة الفريق القانوني

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