السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط سيدة بالإسكندرية بثت مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر السوشيال ميديا

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

 فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة "لها معلومات جنائية") ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول "وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ضبط إحدى السيدات الإسكندرية بث مقاطع فيديو خادشة للحياء التواصل الاجتماعي

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