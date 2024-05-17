الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 6 فتيات في حادث تصادم على الطريق الدائري المنصورة بالدقهلية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب 6  فتيات في حادث تصادم 4 سيارات على الطريق الدائري المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من مركز شرطة المنصورة يفيد بوقوع حادث تصادم 4 سيارات على الطريق الدائري المنصورة وإصابة 6 أشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان الحادث وبالفحص تبين اصابه كلا من: سارة ماجد الجندي، 19 سنة بسحجات وكدمات متفرفة بالجسم ومريم عبد العزيز، 19 سنة بسحجات وكدمات وكسر بالقدم اليسرى وهالة علي 19 سنة بكسر باليد اليمنى، شهد حسام حامد، 18 سنة بكسر باليد اليمنى وندى صابر 18 سنة بكدمات واشتباه في ارتجاج وحنان ماجد الجندي 18 سنة بكسر بالقدم اليمنى وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف ونقل المصابين للمستشفى العام. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامة.
 

حادث تصادم المنصورة الدقهلية الطريق الدائري

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