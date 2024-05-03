الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرس 190 شجرة مثمرة وزينة في السنطة بالغربية

غرس اشجار بالسنطة
غرس اشجار بالسنطة

قالت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم غرس 190 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة السنطة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، في جميع أنحاء الجمهورية مضاعفة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وأضافت أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة لسكان المركز والمدينة.

وأعربت رئيس مركز ومدينة السنطة، عن سعادتها بالنتائج التي تحققت حتى الآن في إطار حملات التشجير والتجميل، وأكدت أن هذه الجهود تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين، وشددت على أهمية استمرار هذه الجهود ودعم المبادرات البيئية لتحقيق رؤية مصر الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

قرى المركز بجانب المدينة بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة رئيس مركز ومدينة السنطة اختيار أنواع الأشجار بعناية صندوق التنمية الحضرية تنفيذ ا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

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