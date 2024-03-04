الصين عن ضرب جسر القرم: نأمل التزام جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية

قالت وزارة الخارجية الصينية بشأن تسجيل لمسئولين عسكريين ألمان لضرب جسر القرم، إننا نأمل أن تلتزم جميع الأطراف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة والعمل معًا لتهدئة الوضع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستدعت روسيا السفير الألماني في موسكو، ألكسندر جراف لامبسدورف، بعد انتقادات من برلين بعد نشر وسائل إعلام روسية تسجيلًا صوتيًا لاجتماع مسئولين عسكريين ألمان لضرب جسر القرم، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، إنه تم استدعاء السفير الألماني في موسكو، اليوم الإثنين، إلى الوزارة على خلفية محادثات بين ضباط ألمان لضرب جسر القرم.