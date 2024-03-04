بلجيكا وإسبانيا تؤكدان على ضرورة اتخاذ إجراءات موحدة لحل الأزمة الإنسانية فى غزة

قالت نائبتا رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا إنه يجب اتخاذ إجراءات موحدة لحل الأزمة الإنسانية في غزة، وعلى أوروبا استخدام أدواتها للضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار.

وتابعتا، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه على إسرائيل تنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية بشأن ممارساتها على الأراضي الفلسطينية، وعلى أوروبا أن تتخذ إجراءات موحدة بشأن الكارثة الإنسانية في غزة.

وأشارتا إلى أنه على أوروبا استخدام جميع أدواتها للضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار، منوهتا إلى أن انقسام أوروبا بشأن الصراع في الشرق الأوسط يؤدي لتآكل مصداقيتها عالميًا، كما داعتا إسرائيل إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية.