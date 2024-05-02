أيمن سلامة لـ"الشاهد": العدل الدولية لم تأخذ بأكذوبة دفاع إسرائيل عن نفسها

أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن إسرائيل مارست نوع جديد من الكذب وأنها تدافع عن نفسها وأن ما جري لا يستوجب هذا الدفاع وفقًا للقانون الدولي.

وقال "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن ما حدث من انسحاب اسرائيل لجيش الاحتلال في غزة في 2005 هو أكذوبة إسرائيلية لأن القطاع ظل محاصرًا.

وأضاف:"وهل أخذت به محكمة العدل الدولية بما فيهم القاضي الإسرائيلي الخاص بهم، والقاضي الإسرائيلي الذي عين أثناء الدعوة وينصرف حل انتهاء الدعوة أمام محكمة العدل الدولية بموجب النظام الأساسي للمحكمة لم يتماشي مع الأساس الإسرائيلي للدولة التي عينته ولم يتجاوب معها، والمحكمة لم تأخذ بهذه الأكذوبات".

وتابع: "ولكن المحكمة أقرت مبدئيًا الدعوة؛ لأن الدعوة من الممكن أن تستمر سنوات طوال، والمحكمة أكدت أن اسرائيل ارتكتب جريمة إبادة جماعية بحق القومية أو العرقية الدينية الفلسطينية في قطاع غزة، ثم أمرت إسرائيل بأوامر سامية إنفاذية، وهذه الأوامر تصب في التوقف عن جريمة الإبادة الجماعية".