الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عضو مجلس الحرب الإسرائيلى: لا نزال بعيدين عن تحقيق أهداف الحرب فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه لا نزال بعيدين عن تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، وفقًا لفضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، أن الاعتراف الدولي الأحادي بالدولة الفلسطينية سيجعل الصراع غير قابل للحل.

ورحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بجميع الجهود الإقليمية والدولية لبلورة مبادرة تجسد الدولة الفلسطينية على الأرض، مؤكدة أن أي مبادرة لا تبدأ بعضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة مصيرها الفشل.

الحرب في غزة غزة الحرب الإسرائيلي عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الدولة الفلسطينية

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