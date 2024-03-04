الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسئولون بالجيش الإسرائيلى: مشاهد القتل ستتكرر إذا لم تتغير طريقة إدخال المساعدات لغزة

إدخال المساعدات إلى
إدخال المساعدات إلى غزة

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسئولين كبار في الجيش الإسرائيلي، مشاهد القتل ستتكرر إذا لم تتغير طريقة إدخال المساعدات إلى غزة، وفقًا لفضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه على مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن يستقيل، والوكالة لن تبقى بغزة بعد اليوم.

وفي وقت سابق وصف ‏وزير خارجية إسرائيل، منظمة الأونروا بأنها "فرع حماس في الأمم المتحدة".

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ليس لديها نية لترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "إذا لم يتم إيجاد حل دبلوماسي فسنضطر لإبعاد حزب الله عن حدودنا، وعلى العالم أن يضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان".

إسرائيل صحيفة “هآرتس الجيش الإسرائيلي غزة إدخال المساعدات إلى غزة الخارجية الإسرائيلية

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