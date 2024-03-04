استشهاد طفل فلسطيني برفح بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل ، باستشهاد طفل في مستشفى أبو يوسف النجار برفح جنوبي غزة بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم الـ150على التوالي، في ظل استمرار ارتكابها المجازر بحق شعبنا.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 30410، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و71700 مصاب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.