الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشهاد طفل فلسطيني برفح بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي

استشهاد طفل
استشهاد طفل

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل ، باستشهاد طفل في مستشفى أبو يوسف النجار برفح جنوبي غزة بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم الـ150على التوالي، في ظل استمرار ارتكابها المجازر بحق شعبنا.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 30410، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و71700 مصاب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

قطاع غزة الصحة الفلسطينية فلسطين مستشفى أبو يوسف النجار رفح غزة الحصار الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي

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