الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يطلق نيران أسلحته الرشاشة تجاه بلدة الوزانى الجنوبية بلبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت وسائل إعلام لبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق نيران أسلحته الرشاشة تجاه بلدة الوزاني الجنوبية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على "خلة وردة" المتاخمة لبلدة "عيتا الشعب".

وفي وقت سابق تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه مستوطنة المطلة على الحدود مع لبنان، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت الوسائل اللبنانية وجود قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الخيام جنوبي البلاد.

لبنان بلدة الوزاني الجنوبية الإسرائيلي إسرائيل الطيران الحربى الإسرائيلى عيتا الشعب

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