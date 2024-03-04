"أشتية" يطالب ببدء حملة منظمة للسماح بدخول الصحفيين الدوليين لغزة

ناشد محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، نقابة الصحفيين الدولية البدء في حملة منظمة من أجل السماح لدخول الصحفيين الدوليين لتغطية ما يجري في غزة، مثنيًا على جهد الصحافة الفلسطينية والعربية، التي تعمل ليل نهار لنقل صورة الجرائم والمعاناة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف، خلال تصريحاته بالمؤتمر الحكومي الأسبوعي، اليوم الإثنين، أنه على إسرائيل أن تسمح للمؤسسات الدولية بالعمل في كل أنحاء قطاع غزة وخاصة الشمال، والسماح بإيصال المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة وتلك الأخرى ذات العلاقة.

وأشار إلى أنه "لم يعد مقبولًا هذا الصمت الرسمي، ولم يعد مقبولًا الاكتفاء بجولات في الأمم المتحدة تحبطها الولايات المتحدة الأمريكية بجرة قلم تسمى الفيتو، ولا يجب استخدام الفيتو بـ مجلس الأمن ضد وقف الإبادة الجماعية، إن الذين يُقتلون في غزة ليسوا أرقامًا بل أطفال ونساء، وعلى الدول التي تسند إسرائيل وتتعامل معاها أن تشعر بالعار من مواقفها".