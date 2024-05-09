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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 9-5-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

استقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية عند الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 78 جنيها، كما استقرت أسعار البيض في المزارع عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الخميس 9-5-2024  في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

واستقرت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ عدة أيام، وسجل أسعار الفراخ البيضاء 78 جنيها.

تراجع البيض.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في بورصة الدواجن

سعر الدواجن اليوم 

سعر الدواجن الساسو: 90 جنيها.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 75 جنيها.

وكانت أسعار الفراخ البيضاء وباقي أسعار الدواجن قد سجلت تراجعا سعريا بعد عيد الفطر المبارك، بعد أن وصلت في شهر رمضان الى أسعار قياسية، وبلغت 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت أبيض

33 جنيها 

كتكوت ساسو  

18 جنيها 

كتكوت بلدى حر

10.25  جنيه

كتكوت بلدى مشعر

10.50 جنيه

كتكوت بلدى هجين

11.00 جنيها 

كتكوت روزي تسمين

20.00 جنيها

كتكوت روزي فيومي

20.00 جنيها

كتكوت جميزة

20.50 جنيه       

كتكوت ساسو شيفر بيور

20.75 جنيه

كتكوت أبيض فوق 42 جراما

34.75 جنيه

أسعار البط 

بط مسكوفى                                               

بط مولار 44.00  جنيها

بط تسمين، فرنساوى، شريفان، المانى 

26.50 جنيه.

بط فرنساوى بكينى أبيض أو ألوان 20 جنيها.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية استقرارا كبيرا في الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى عيد الأضحى، مؤكدا أنّ سوق الدواجن لا يعاني من شحّ الموارد، والفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الانضباط في صناعة الدواجن خاصة مع توافر الدولار في البنوك.

سعر البيض اليوم

استقر سعر البيض خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ تراجعها، وجاء سعر البيض اليوم في المزارع كالتالي:

سعر البيض الأبيض 115 جنيها

سعر البيض الأحمر 115 جنيها

سعر البيض البلدي 120 جنيها
 

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تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم ببني سويف استعدادًا لعيد الأضحى

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أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وطبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

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