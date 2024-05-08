تراجع البيض.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في بورصة الدواجن

شهدت أسواق الدواجن في الأيام الأخيرة حالة من الاستقرار في الأسعار، وذلك على خلفية عدد من العوامل المؤثرة خلال الفترة الماضية من قبل قرارات الحكومة لضبط الأسعار، فقد شهدت أسعارالدواجن اليوم الأربعاء 8 مايو في مستهل التعاملات الصباحية والتي أعلنت عنها بورصة الدواجن أستقرار حيث سجلت نفس أسعارأمس الثلاثاء، ومن جهة أخري تراجعت أسعار البيض داخل بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية لهذا اليوم، حيث سجلت اليوم 115 جنيه للكرتونة، مقابل أسعار أسعار أمس والتي سجلت 125 جنيه في الكرتونة.

ونرصد في التقرير التالي أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

بلغ سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو في بورصة الدواجن الرئيسية سعر ما بين 78 و79 جنيهًا، على أن يصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيه.

وبالنسبة لأسعار اللحوم (الساسو)، فقد شهدت استقرارا بعد ارتفاع أمس لتسجل ما بين 95 و96 جنيهًا للكيلو، على أن تصل إلى المستهلك بسعر 108 جنيه.

وفيما يخص أسعار لحم الفراخ البلدي، فقد شهدت أسعارها أستقرار عقب ارتفاع أمس في بورصة الدواجن لتسجل ما بين 125 و130 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 140 جنيه. كما سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض 75 جنيهًا داخل البورصة.

أسعار موجزأت الدواجن اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

أما بالنسبة لأسعار قطع الدواجن المختلفة، فقد سجلت البانية ما بين 190 و210 جنيهًا للكيلو، والأوراك ما بين 90 و100 جنيه، والصدور ما بين 120 و135 جنيهًا، والكبد والقوانص ما بين 80 و100 جنيه، والأجنحة ما بين 70 و80 جنيهًا، والهياكل ما بين 30 و40 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

سجلت أسعار كرتونة البيض أحمر 114 جنيه و 115 جنيه، مقابل أسعار أمس 125 جنيه للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض أبيض 114 جنيه 115 جنيه، مقابل أسعار أمس 120 جنيه للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض بلدي 119 جنيه 120 جنيه، مقابل أسعار أمس 115 جنيه للكرتونة.