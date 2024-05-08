الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وطبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

شهدت الأسواق في مصر ارتفاع في أسعار الطيور خاصة أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء  8 مايو 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيورارتفاع ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 78 جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 88 جنيها. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء في بورصة الدواجن

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 78 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ88 جينهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي الاربعاء  8 مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 110 لـ116 جنيها وتصل للمستهلك بـ150 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاربعاء 8مايو 2024 في بورصة الدواجن 95 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ100 جنيها.

تراجع البيض.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في بورصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى بورصة الدواجن

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 6-5-2024

سعر طبق البيض اليوم الاربعاء 8 مايو أبريل 2024 

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم الاربعاء 8 مايو 2024  في بورصة الدواجن 115 جنيها ويصل للمستهلك و125 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم  الاربعاء 8مايو 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها ويصل للمستهلك الي 125 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاربعاء 8 مايو  2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها ويصل للمستهلك الي 130 جنيها.

أسعار البانيه اليوم الاربعاء 8 مايو 2024

سجل البانيه اليوم  الاربعاء 8 مايو  190 وتصل للمستهلك 200 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم الاربعاء  8مايو 2024

تراوح أسعار "الأوراك" اليوم االاربعاء  8 مايو 90 جنيها وتصل الي المستهلك 110 جنيها.

بينما سجل "الصدور" اليوم الاربعاء 8  مايو 120 جنيها وتصل المستهلك 135 جنيها. 

سجلت أسعار "الأجنحة" اليوم الاربعاء 8  مايو بـ70 جنيها وتصل المستهلك 80 جنيها. 

وسجل أسعار "الهياكل "اليوم الاربعاء  8 مايو بـ30 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها. 

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