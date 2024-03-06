برًا وبحرًا... فلسطين تطالب الاحتلال بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات لغزة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية.

وأدانت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات خاصة إلى شمال القطاع، مؤكدة أن تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات بريًا عن طريق المعابر هدفه تطبيق خطة حكومة الاحتلال بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء شعبنا.