مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات على شمال غزة

أعلنت القوات المسلحة عن مواصلة مصر والإمارات الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري، إن مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال غزة، والذي يأتي استمرارًا للجسر الجوى لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق بقطاع غزة، حيث أقعلت عدد من الطائرات العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش.

ونفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والمواد الغذائية والطبية على شمال القطاع، وذلك للمعاونة لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان القطاع بالمناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برًا.

يأتي ذلك مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية والدولية الرامية إلى إقرار التهدئة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتحدت مصر والأردن والإمارات القيود والتعنت الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، من خلال اللجوء إلى الإنزال الجوي، في محاولة جديدة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر، وتجنب مجاعة وشيكة قد يشهدها شمال القطاع، ويعد هذا الإنزال الجوي تحديًا كبيرًا للقيود الإسرائيلية على المعابر في غزة وخصوصًا معبر كرم أبوسالم، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.