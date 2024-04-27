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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 14 متهمًا في "خلية استهداف كنيسة المرج"

محكمة
محكمة

تواصل اليوم السبت، الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، محاكمة 14 متهمًا في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية استهداف كنيسة المرج".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى أمين وسكرتارية محمود شلبى ومحمد هلال.

الانضمام لجماعة إرهابية

ووجه للمتهمين تهما منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما وجهت لهم تهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض

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