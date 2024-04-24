علاقة غير شرعية تقود 4 متهمين بقتل "طبيب التجمع" إلى الجنايات

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، منذ قليل، جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل الطبيب الثري في التجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات.



وكما جاء في أمر الإحالة، المتهمة الأولى تعمل خادمة لدى المجني عليه، وتربطها به علاقة غير شرعية، وأثناء ذلك طلب منها إحضار سيدة أخرى من أجل ممارسة الحرام، فاستعانت بزوجها وصديقة لها وشخص ثالث، ليتجمعوا في شقة الطبيب، ويقيدوه بلاصق طبي، وسلك كهربائي، لشل مقاومته، ثم تعدوا عليه.



وبحسب التحقيقات، اعترفت المتهمة الأولى أمام النيابة العامة بالاستيلاء على 50 ألف جنيه من المجني عليه وفروا جميعًا هاربين، مشيرة إلى أنها خنقت الطبيب بصحبة شركائها في الجريمة، قبل أن يتم ضبطهم.