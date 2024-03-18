الإثنين 18 مارس 2024
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حوادث

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

حريق مول التجمع
حريق مول التجمع الخامس

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة حريق مول تجاري يضم عددًا من البنوك في التجمع الخامس عن أن الحريق اندلع في مطعم به ملهى ليلي في الدور الأخير من المول، وذلك بسبب ماس كهربائي، فتمكن الحريق من المطعم والملهى الليلي بشكل كامل، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده للمباني المجاورة.

وكان فريق من نيابة القاهرة الجديدة قد انتقل إلى موقع الحريق، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود لبيان أسباب الحادث، وتبين عدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

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كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل مول تجاري يضم عددًا من البنوك بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير، ما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

حريق مول التجمع الخامس حريق ملهى ليلي الدور الأخير ماس كهربائي

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