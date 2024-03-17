التحريات: حريق ملهى ليلى وراء اشتعال النيران بمجمع البنوك فى التجمع

كشفت التحريات الأولية لحريق اشتعل بمجمع البنوك في منطقة التجمع بالقاهرة، عن أن النيران اشتعلت في الطابق الأخير لملهى ليلي ملاصق لبنك داخل المبنى، ثم امتد إلى سطح البنك.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق.

وتبين أن النيران اشتعلت ما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.