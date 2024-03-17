الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحريات مكثفه لكشف أسباب حريق مول تجاري بمجمع البنوك بالتجمع الخامس

حريق
حريق

يكثف رجال مباحث القاهرة من تحرياتهم حول حريق مول تجاري في التجمع الخامس، ويستمعون لأقوال شهود العيان حول واقعة اندلاع حريق داخل مجمع البنوك في منطقة التجمع بالقاهرة، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

ومن المقرر انتقال فريق من المعمل الجنائي لتقدير الخسائر والكشف عن سبب اندلاع الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق.

وتبين أن النيران اشتعلت في الطابق الأخير ما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. 

تحرياتهم حريق مول تجاري بالتجمع الخامس شهود العيان جمع البنوك فى منطقة التجمع

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