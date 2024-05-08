تأجيل محاكمة ترامب بتهمة احتفاظه بوثائق سرية لأجل غير مسمّى

أجلت قاضية اتحادية في فلوريدا، إلى أجل غير مسمى محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن الوثائق الجنائية السرّية، حسبما أظهر ملف قضائي.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة بتهمة الاحتفاظ بسجلات الأمن القومي السرية عمدًا بعد مغادرة البيت الأبيض وإخفائها عن السلطات الفيدرالية في 20 مايو لكن تم إرجاؤها لأجل غير مسمى.

لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون، كتبت في أمر المحكمة الصادر الثلاثاء أنه "سيكون من غير الحكمة" تحديد موعد للمحاكمة "في هذه المرحلة"، مما يلقي المزيد من الشكوك على قدرة المدعين الفيدراليين على تقديم ترامب للمحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ويواجه ترامب عشرات التهم الجنائية الخاصة بتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منزله في مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أخذها معه بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021، ثم عرقلة جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستعادتها. وقد دفع بأنه غير مذنب ونفى ارتكاب أي مخالفات.

ويواجه ترامب أربع قضايا جنائية في سعيه لاستعادة البيت الأبيض، لكن خارج نطاق الادعاء في نيويورك، ليس من الواضح أن أيًا من الثلاثة الآخرين سيمثل للمحاكمة قبل الانتخابات.