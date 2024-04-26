الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر برقم السيارة

الاستعلام عن مخالفات
الاستعلام عن مخالفات المرور

تعد خدمة استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة  في مصر وزارة الداخلية إليكترونيا، أحد التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين تيسيرا عليهم لمنع الطوابير في منتهى السهولة واليسر.

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 

ويتم عملية استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة في مصر وزارة الداخلية، ويتم ذلك من خلال الدخول لموقع بوابة الحكومة الإليكترونية ونيابة المرور والإستعلام عن مخالفات السيارات برقم السيارة.

استعلام عن المخالفات المرور 

و قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع نيابات المرور لإنجاز خدمة استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 

رابط استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية

يبحث المواطنون عن خطوات استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر عن طريق وزارة الداخلية، لإنهاء جميع المخالفات على السيارات.

وتوفر "الدستور" لقرائها خطوات استعلام عن مخالفات المرور لرخص القيادة للسيارات أون لاين في مصر من خلال خطوات بسيطة.

تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية (من هنا).

اختيار من الخدمات الإلكترونية المرور.

ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها.

تظهر نافذة فيها ثلاث اختيارات "مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات".

اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.

تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.

ادخل رقم اللوحة المرورية.

اضغط استعلام المخالفات المرورية.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن المخالفات المرورية وأسعار الغرامات

 

طريقة عمل التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

 

‎1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة السابق ذكره.

‏‎2ـ الضغط على أيقونة التظلمات.

‏‎3ـ اختيار تظلمات رخص المركبات.

‏‎4ـ كتابة الرقم القومي، والضغط على تفاصيل المخالفة.

‏‎5ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

‎6ـ تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».

‏‎7ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها اضغط موافق.

‏‎8ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم اضغط على إرسال الطلب. ‏

‎9- تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

 

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