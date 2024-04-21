موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن المخالفات المرورية وأسعار الغرامات

تُعدّ المخالفات المرورية من الظواهر التي تُشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطرق، ولذلك تسعى الدولة المصرية إلى الحد من هذه المخالفات من خلال فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وتُتيح وزارة الداخلية المصرية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بمركباتهم إلكترونيًا.

طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

1. الاستعلام من خلال موقع النيابة العامة

الوصول إلى موقع النيابة العامة .

اختيار "خدمات إلكترونية".

اختيار "مرور".

اختيار "استعلام عن مخالفات المرور".

إدخال رقم لوحة السيارة.

إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة.

الضغط على "بحث".

سيظهر لك بيان بمخالفات المرور الخاصة بالسيارة، بما في ذلك نوع المخالفة وتاريخها ومكانها وغرامتها.

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الاستعلام عن مخالفات المرورية من خلال مكاتب المرور

التوجه إلى أقرب مكتب مرور.

إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

إحضار أصل رخصة القيادة وصورة منها.

إحضار أصل بطاقة الترخيص وصورة منها.

سيتمكن موظف المرور من الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بالسيارة وإصدار بيان بها.

مميزات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا:

سهولة الاستخدام: يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت.

سرعة الاستعلام: يتم الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا في غضون دقائق قليلة.

دقة المعلومات: المعلومات الواردة في بيان مخالفات المرور الإلكترونية دقيقة وموثوقة.

توفير الوقت والجهد: يُوفر الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا على المواطنين الوقت والجهد الذي كانوا يبذلونه في التوجه إلى مكاتب المرور.

غرامات المرور الجديدة 2024

فئة 2000 جنيه

تركيب زجاج فاميه.

مخالفة الإضرار البيئي.

ركن السيارة صف ثاني.

فئة 1000: 3000 جنيه

السير برخصة قيادة ملغاة.

أجهزة تؤثر على الرادار.

فئة 300: 1500 جنيه

تجاوز السرعة المقررة.

عدم استخدام اللوحات المعدنية.

السير بدون فرامل

ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب

الاعتداء على رجال المرور

فئة 100: 500 جنيه

عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

عدم وجود طفاية حريق.

عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

فئة 500: 1500 جنيه

تعطيل حركة المرور.

انبعاث رائحة كريهة من المركبة.

فئة 5000 جنيه

السير عكس الاتجاه.

فئة 200: 2000 جنيه

ترك المركبة وتوقف المرور.

فئة 50000 جنيه

نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.