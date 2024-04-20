قانون المرور الجديد وأسعار الغرامات في مصر 2024

قانون المرور هو مجموعة من القواعد واللوائح التي تحكم حركة المرور على الطرق، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم حركة المرور وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق، بما في ذلك المشاة والسائقين وراكبي الدراجات، وبدأت وحدات المرور في تطبيق قانون المرور الجديد 2024 والذي سنوضحه كما يلي:

أهم التغييرات في قانون المرور الجديد 2024

زيادة قيمة غرامات بعض المخالفات المرورية بشكل كبير.

تجريم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

زيادة مدة الحبس في بعض المخالفات.

أسعار الغرامات بعد قانون المرور الجديد 2024

فئة 2000 جنيه

تركيب زجاج فاميه.

مخالفة الإضرار البيئي.

ركن السيارة صف ثاني.

فئة 1000: 3000 جنيه

السير برخصة قيادة ملغاة.

أجهزة تؤثر على الرادار.

فئة 300: 1500 جنيه

تجاوز السرعة المقررة.

عدم استخدام اللوحات المعدنية.

السير بدون فرامل

ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب

الاعتداء على رجال المرور

فئة 100: 500 جنيه

عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

عدم وجود طفاية حريق.

عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

فئة 500: 1500 جنيه

تعطيل حركة المرور.

انبعاث رائحة كريهة من المركبة.

فئة 5000 جنيه

السير عكس الاتجاه.

فئة 200: 2000 جنيه

ترك المركبة وتوقف المرور.

فئة 50000 جنيه

نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات في مصر 2024

الوصول إلى موقع النيابة العامة.

الضغط على "خدمات إلكترونية" ثم "مرور".

اختيار "استعلام عن مخالفات المرور".

إدخال رقم لوحة السيارة ورقم الرخصة والرقم القومي لصاحب السيارة.

الضغط على "استعلام".

سيظهر لك بيان بمخالفات المرور المسجلة على السيارة، مع تاريخ كل مخالفة ومكانها ونوعها وغرامتها.

يجب أن تكون مسجلًا في موقع وزارة الداخلية الإلكتروني قبل استخدام هذه الخدمة.

يمكنك التسجيل من خلال الضغط على "تسجيل" في أعلى يمين الصفحة.

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