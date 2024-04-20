السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قانون المرور الجديد وأسعار الغرامات في مصر 2024

الاستعلام عن المخالفات
الاستعلام عن المخالفات المرورية

قانون المرور هو مجموعة من القواعد واللوائح التي تحكم حركة المرور على الطرق، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم حركة المرور وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق، بما في ذلك المشاة والسائقين وراكبي الدراجات، وبدأت وحدات المرور في تطبيق قانون المرور الجديد 2024 والذي سنوضحه كما يلي:

 

أهم التغييرات في قانون المرور الجديد 2024

 

زيادة قيمة غرامات بعض المخالفات المرورية بشكل كبير.

تجريم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

زيادة مدة الحبس في بعض المخالفات.

أسعار الغرامات بعد قانون المرور الجديد 2024

فئة 2000 جنيه

تركيب زجاج فاميه.

مخالفة الإضرار البيئي. 

ركن السيارة صف ثاني.

فئة 1000: 3000 جنيه

السير برخصة قيادة ملغاة.

أجهزة تؤثر على الرادار.

فئة 300: 1500 جنيه

تجاوز السرعة المقررة.

عدم استخدام اللوحات المعدنية.

السير بدون فرامل

ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب

الاعتداء على رجال المرور

الآن.. الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 مجانا من البيت

طرق وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

فئة 100: 500 جنيه

عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

عدم وجود طفاية حريق.

عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

فئة 500: 1500 جنيه

تعطيل حركة المرور.

انبعاث رائحة كريهة من المركبة.

فئة 5000 جنيه

السير عكس الاتجاه.

فئة 200: 2000 جنيه

ترك المركبة وتوقف المرور.

فئة 50000 جنيه

نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات في مصر 2024

 

الوصول إلى موقع النيابة العامة.

الضغط على "خدمات إلكترونية" ثم "مرور".

اختيار "استعلام عن مخالفات المرور".

إدخال رقم لوحة السيارة ورقم الرخصة والرقم القومي لصاحب السيارة.

الضغط على "استعلام".

سيظهر لك بيان بمخالفات المرور المسجلة على السيارة، مع تاريخ كل مخالفة ومكانها ونوعها وغرامتها.

يجب أن تكون مسجلًا في موقع وزارة الداخلية الإلكتروني قبل استخدام هذه الخدمة.

يمكنك التسجيل من خلال الضغط على "تسجيل" في أعلى يمين الصفحة.

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك استعادتها من خلال الضغط على "نسيت كلمة المرور؟".

قانون المرور الجديد 2024 الاستعلام عن مخالفات السيارات موقع النيابة العامة اسعار الغرامات التغييرات في قانون المرور

مواد متعلقة

طرق وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية مارس 2024

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدقيق 1500 جنيه قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحى

20% انخفاضًا فى أسعار الهواتف الذكية

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

السبب زوجته".. تقرير طبي يقود متهم لحبل المشنقة

متحدث الوزراء يكشف السبب الحقيقى وراء حصر أعداد اللاجئين فى مصر

"قومي المرأة ببني سويف" ينفذ برنامجا تدريبيا لريادة الأعمال لطبيبات الامتياز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل