الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

طرق وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات
الاستعلام عن المخالفات المرورية

تشهد الساعات الماضية عمليات بحث كبيرة عن الاستعلام عن المخالفات المرورية، وفي هذا السياق يقدم الدستور للمواطنين طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية، في هذا التقرير. 

الاستعلام عن المخالفات المرورية

و يدفع السائقون مع بداية كل شهر مخالفات المرور الخاصة بهم، لاسيما بعدما أتاحت بوابة المرور إمكانية دفع المخالفات المرورية إلكترونيًا من الموقع الرسمي لها مباشرة، مما يدفعهم للاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي في سهولة حتى لا يجد المواطن صعوبة في دفع المخالفات المرورية والذهاب لوحدات المرور والتزاحم بين سائقي المركبات

 الاستعلام من خلال الرقم القومي 

يمكن للمواطنين خلال الساعات الماضية، الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الرقم القومي ومجانًا، وتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية، وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي 2024.

ادخل على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية .

 ثم اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية، والضغط على كلمة استمرار، واختر ما بين إدخال رقم الرخصة أو إدخال الحروف الموجودة على اللوحة، وفي حال اختيارك لرقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة، وستظهر لك قيمة المخالفات المرروية التي عليك دفعها.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية مارس 2024

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات.. الخطوات وطرق الدفع

إمكانية دفع المخالفات المرورية 2024 عن طريق الفيزا

في إطار الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية، أتاحت النيابة العامة للمواطنين إمكانية دفع المخالفات المرورية 2024 عن طريق الفيزا، ويمكنك دفع وسداد الغرامات المرورية عن طريق الخطوات التالية.

ادخل على الموقع الرسمي للنيابة العامة، و اضغط على «خدمات المرور»، وستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية، قم بالنقر عليها، واختر خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية، واضغط على زر «الدفع» و«استمرار»، واضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد، وقم بتسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية وستظه رلك خانة بمبلغ الدفع.

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