وفرت شركة we عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس، وذلك للمشتركين الذين ما زالوا يسددون فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، بعد أن تم تحويل عدد كبير من المشتركين لنظام الدفع المسبق، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2024.

كيف تعرف قيمة فاتورة التليفون الارضي؟

يستطيع المشتركون في نظام التليفون الأرضي معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من الرابط التالي https://te.eg/wps/portal/te/Personal، ثم الضغط على استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بعد تسجيل الدخول، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي والضغط على زر استعلام عن الفاتورة.

كما يمكنك الاتصال بالرقم المختصر للشركة 19777، واتباع التعليمات، وكتابة كود المحافظة ورقم التليفون، لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

هل فاتورة التليفون شهرية؟

يتم إصدار وتحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس يوم 15 إبريل 2024 مع فترة سماح 30 شهر ينتهي يوم 14 مايو 2024، وبعض المشتركين تم تحويلهم لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهريًا، والبعض الآخر تم تحويله في نظام الدفع المسبق.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، ويمكن دفعها الكترونيًا من خلال الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات من الرابط السابق، ثم الدخول على السداد الإلكتروني.

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، وخدمة فودافون كاش أو خدمة فوري، أو في مكاتب البريد المصري، وسداد الفاتورة من خلال ماكينات ATM لبنكي CIB والأهلي المصري، وكذلك يمكنك دفع الفاتورة من خلال خدمات أمان وسداد وخدماتي ومصاري وممكن وBee.