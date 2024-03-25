الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2024

جريدة الدستور

وفرت شركة we  عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس، وذلك للمشتركين الذين ما زالوا يسددون فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، بعد أن تم تحويل عدد كبير من المشتركين لنظام الدفع المسبق، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2024. 

كيف تعرف قيمة فاتورة التليفون الارضي؟

يستطيع المشتركون في نظام التليفون الأرضي معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي  من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من الرابط التالي https://te.eg/wps/portal/te/Personal، ثم الضغط على استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بعد تسجيل الدخول، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي والضغط على زر استعلام عن الفاتورة. 

كما يمكنك الاتصال بالرقم المختصر للشركة 19777، واتباع التعليمات، وكتابة كود المحافظة ورقم التليفون، لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي. 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وموعد سدادها

الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز المنزلي بشركة بتروتريد لشهر مارس

هل فاتورة التليفون شهرية؟

يتم إصدار وتحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس يوم 15 إبريل 2024  مع فترة سماح 30 شهر ينتهي يوم 14 مايو 2024، وبعض المشتركين تم تحويلهم لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهريًا، والبعض الآخر تم تحويله في نظام الدفع المسبق. 

دفع فاتورة التليفون الأرضي 

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، ويمكن دفعها الكترونيًا من خلال الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات من الرابط السابق، ثم الدخول على السداد الإلكتروني.

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، وخدمة فودافون كاش أو خدمة فوري، أو في مكاتب البريد المصري، وسداد الفاتورة من خلال ماكينات ATM لبنكي CIB والأهلي المصري، وكذلك يمكنك دفع الفاتورة من خلال خدمات أمان وسداد وخدماتي ومصاري وممكن وBee.

txt

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر مارس

txt

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي من بتروتريد أونلاين

فاتورة التليفون الأرضي شركة WE قيمة فاتورة التليفون الأرضي الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون دفع فاتورة التليفون

مواد متعلقة

سحر اللمسة.. تدليك الوجه اليومي لبشرة نضرة وشابة

مجلس السيادة السودانى: لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا الدعم السريع

هل للمرأة الاعتكاف في المسجد.. عُلماء دين يجيبون

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

آخر التطورات الصحية لـ محمد العمروسى.. مى فاروق تكشف التفاصيل

إعلام فلسطينى: الاحتلال يقصف جنوب شرق مدينة حمد فى غزة

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

الأكثر قراءة

عاجل|انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟