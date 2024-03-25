هل للمرأة الاعتكاف في المسجد.. عُلماء دين يجيبون

ترغب بعض النساء في الاعتكاف داخل المسجد خلال شهر رمضان، أملًا في الحصول على أكبر قدر من الحسنات، والتقرب من الله في الشهر الفضيل، إلا أن البعض لا يعرفن حكم ذلك.

حكم اعتكاف المرأة في رمضان

من جانبه، قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد وليس في البيت وأن يكن بنية ولو للحظة.

وأضاف في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس: طالما الاعتكاف يكن في المسجد، فترتدي السيدة الزي الذي تصلي به، ولا يجوز أن تكن عارية الرأس، وأن ترتدي الزي المعروف لا يصف ولا يشف ولا يكون ثوب شهرة ويغطي كل شيء إلا الوجه والكفين.

يجوز بشرط

و قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يجوز اعتكاف المرأة في المسجد إذا كان الأمر آمنا، إذ يكون في غالبية الأماكن الأجواء آمنة والمسجد له حرمته، وهناك مكان مخصص للنساء لا يدخله أحد.

وأضاف الدكتور علي جمعة، في لقاء ببرنامج “والله أعلم” على قناة “CBC”، أنّ الجو العام هو الفيصل في اعتكاف المرأة داخل المسجد، إذ قد تكن هناك بعض المساجد غير آمنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ”، وقال هلال بن سيدنا عبدالله بن عمر: “والله لأمنعهن”، مفسرًا قوله بما قالته عائشة رضي الله عنها: “لو رأى النبي ما حدث، لأمر النساء بالبقاء في البيوت”.