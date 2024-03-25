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فن

آخر التطورات الصحية لـ محمد العمروسى.. مى فاروق تكشف التفاصيل

محمد العمروسي
محمد العمروسي

طمأنت الفنانة مي فاروق الجمهور على صحة خطيبها الفنان محمد العمروسي بعد الإعلان عن إصابته بأزمة قلبية أمس الأحد.

وقالت فاروق، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الحمد لله اللي لطف ودبر وقدر، ألف حمد وشكر لله ربنا بيحبك حب كبير يا حبيبي، تجربة صعبة عليا وخضة شديدة، لكن لطف الله دائمًا سابق حمد الله على سلامتك، يا رب ما أشوفش فيك أي شر، ويبعد عنك كل سوء وكل عين، وكل حقد.

وتابعت: أزمة وعدت يا حبيبي، ونرجع أحسن وأقوى، ربنا يخليك ليا وما تشوف أي مكروه، ربنا فعلًا قبل ما يبلي بيدبر.

أزمة قلبية

وأعلن المتحدث باسم العمروسي عن تعرضه لأزمة قلبية أمس الأحد، وخضوعه لجراحة قسطرة عاجلة في القلب، وتركيبه دعامات، فيما أكدت فاروق أن خطيبها حالته مستقرة، وأشارت نقابة المهن التمثيلية إلى احتمال مغادرة العمروسي المستشفى في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين.

ويخوض الفنان محمد العمروسي السباق الرمضاني الجاري بمسلسل المعلم مع الفنان مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، سيد رجب، وهو من تأليف محمد شواف، وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن المطربة مي فاروق احتفلت بخطوبتها من الفنان محمد العمروسي يوم 7 يناير الماضي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور الأصدقاء المقربين.

محمد العمروسي مي فاروق أزمة قلبية فيسبوك

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