الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد وقفة عيد الفطر 2024 فلكيا.. موعد صلاة العيد 2024

موعد وقفة عيد الفطر
موعد وقفة عيد الفطر 2024

موعد وقفة عيد الفطر 2024 فلكيا، محور اهتمام الملايين من المواطنين حيث ينتظر المصريين قرار الحكومة بشأن إجازة العيد لموظفي القطاعين العام والخاص في كافة محافظات الجمهورية وفقا لقانون العمل المصري.

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موعد وقفة عيد الفطر 2024 فلكيا

وتستعرض "الدستور " في السطور التالية موعد وقفة عيد الفطر 2024 فلكيا حيث تكون يوم الاثنين 10  أبريل 2024 وفقا للإعلان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن آخر أيام شهر رمضان ستكون في 9 أبريل المقبل، وسيكون موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا في اليوم العاشر من نفس الشهر ويحصل كافة موظفي الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

ويولد هلال شهر شوال بعد مغرب يوم الاثنين الموافق 29 رمضان 1445 هـ، والذي يوافق 10 أبريل 2024، وهو يوم الرؤية ليكون يوم الاثنين  إجازة وقفة عيد الفطرويكون يوم الثلاثاء  11 أبريل هو إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، والاربعاء الموافق 12 أبريل هو إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بينما يكون الخميس  13أبريل هو إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك. 

موعد صلاة عيد الفطر 2024 

 ووفقًا للمعهد، ستكون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة.

ويحل عيد الفطر المبارك في معظم الدول العربية 10أبريل، لذا يكثر بحث المسلمين عن موعد صلاة العيد.

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طريقة أداء صلاة العيد 

وفي المذهبين المالكي والحنبلي، تبلغ عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى 6 تكبيرات، يؤديها المصلي بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، وفي الركعة الثانية يردد الإمام 5 تكبيرات دون تكبيرة القيام.

في المذهب الشافعي، يكبّر المصلون في صلاة العيد 7 مرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، ويفصل بين كل تكبيرة وأخرى زمنًا يسيرًا مثل زمن قراءة آية معتدلة، وفي الركعة الثانية، يؤدي المصلون 5 تكبيرات فقط دون تكبيرة الانتقال قبل البدء بالقراءة.

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