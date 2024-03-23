أفلام موسم عيد الفطر 2024.. أبرزهم على الماشي و فرقة الموت

أيام قليلة وتستقبل دور العرض السينمائي في مصر أفلام عيد الفطر 2024 والتي يتصدرها فيلم "على الماشى" للمثل الكوميدى على ربيع ويتوقع صناع السينما أن يكون موسم عيد الفطر السينمائي هذا العام هادئًا في الإيقاع، نظرًا لقلة عدد الأفلام التي تخوض السباق وغياب العديد من نجوم الصف الأول مثل محمد رمضان وأحمد حلمي وأحمد عز عن المنافسة.

قائمة أفلام عيد الفطر 2024

في السطور التالية يلقي "الدستور " الضوء على أفلام عيد الفطر2024 والتي تقرر عرضها خلال موسم العيد المقبل وهى:-

فيلم على الماشى

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آيه سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري للمنتج يوسف الطاهر.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة " تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المهندس المعماري المتزوج من هنا الزاهد ويعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث شيء يغير مسار حياتهما بالكامل فتصبح سعيدة.

فيلم بنقدر ظروفك

فيلم "على الماشى" بطولة مي سليم وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وطاهر أبو ليلة وعارفة عبدالرسول وغيرهم كثير من الفنانين.

فيلم أرض جهنم

فيلم "أرض جهنم " تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول الشاب الذي يعيش حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة ثم تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال وتبدأ الأحداث في التطور.

فيلم فرقة الموت

فيلم "فرقة الموت" تدور أحداثه في إطار الأكشن كما أنه من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وعصام عمر.

فيلم ولنا فى الحب خيال

فيلم "ولنا فى الحب خيال " بطولة الفنان أحمد السعدني ومايان السيد وعمر رزيق وفريدة ومن تأليف وإخراج سارة رزيق.

فيلم "شقو"

بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني وأمينة خليل وتايسون وعباس أبو الحسن، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

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