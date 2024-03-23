شعبة المخابز: تنظيم العمل خلال عيد الفطر.. وتوزيع الإجازات بالتناوب

قالت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة إن تحمل وزارة التموين، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم المساس بسعر رغيف الخبز، يسهم في تعزيز العمل بالمخابز، ويعكس وعي الرئيس والوزارة بتداعيات القرار على المخابز.

استعدادات المخابز لعيد الفطر

من جهته، قال خالد فكري، سكرتير شعبة أصحاب مخابز القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن مديريات التموين وإداراتها نظَّمت عمل المخابز خلال فترة عيد الفطر، حتى لا يحدث أي تأخير أو تعطيل للعمل بالمخابز خلال الفترة المقلبة، مضيفًا: "نستهدف توزيع أيام إجازات عيد الفطر على المخابز بالتناوب لتفادي أي مشاكل تعوق إنتاج الخبز للمواطنين".

وأضاف فكري أن الشعبة لا تزال تنتظر صدور الدراسة التي تقوم بها الوزارة لزيادة تكلفة الإنتاج للخبز للمخابز بعد تقديم الشعبة مذكرة وطلبًا رسميًا لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، حيث كانت الشعبة قد طالبت بإعادة التكلفة الخاصة بدعم الرغيف، مضيفًا أن آخر تكلفة تم تنفيذها للقطاع كانت في 2020.

وأكد أن عدد المخابز التي تعمل بالقاهرة وتوفر الخبز المدعم تصل لـ1550 مخبزًا في متوسط عمالة بكل مخبز تقريبًا من 7 إلى 8 عاملين حسب كل مخبز، مشيرًا إلى ثقة الشعبة أن تتخذ وزارة التموين القرار المناسب لدعم العاملين بالمخابز في القريب العاجل، بالإضافة إلى إجراءات مهمة لقطاع يعمل فيه 31 ألف مخبز، بمتوسط عمالة 7 عمال لكل مخبز، يوفر 270 مليون رغيف يومي بما يقارب من 10 مليارات رغيف سنوي.