الجمعة 22 مارس 2024
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مصر

وزير التموين.. الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية سوف تتحمل زيادة التكلفة فى إنتاج رغيف الخبز البلدى نتيجة زيادة سعر السولار أو الغاز

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار أو الغاز، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم (10) لسنة 2024 وتضمن منح المطاحن التموينية (قطاع عام - خاص) إجازة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من  9 إلى 11 أبريل المقبل.

وأكد الوزير أن المطاحن التي لا ترغب في الحصول على  الإجازة بإبلاغ مديرية التموين المختصة التي تقوم بدورها بإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بحد أقصي الأربعاء الموافق 2 أبريل 2024.

وذكر القرار قيام شركة "سمارت" بإرسال ملف إكسيل الكترونيا لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات على مستوى الإدارات التموينية التابعة لها على الإيميل الخاص بكل مديرية، متضمنا البيانات الخاصة بكل المخابز الواقعة بنطاق كل مديرية.

وكشف القرار عن قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز وإعادة إرسال الملف إلكترونيا على الإيميل الوارد منه الملف الشركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت)، وكذلك الوزارة على أن يتضمن الملف علي بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط، وذلك بعد تحديد أيام الإجازات الممنوحة أمام كل مخبز.

وحذر القرار المديريات من تسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 9 حتي 11 أبريل 2023 علي النظام.

ولفت القرار إلى قيام الوزارة بصرف حصة أيام 3 أيام من الاقماح خلال الفترة من 9 إلي 11 أبريل 2024، مقدما للمطاحن طبقا المتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح التمويني، وذلك من جهات الصرف المحددة لها بالبرنامج التنفيذي لصرف الأقماح للمطاحن التموينية خلال الفترة من 1 حتى 10 أبريل 2024، وذلك خصمًا من البرنامج التنفيذي خلال الفترة من 11 حتي 20 أبريل، وبما لا يتجاوز الكميات المخصصة للمطاحن عن فترة البرنامجين.

وتقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز أيام الإجازة، طبقًا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز، علي أن تتم إتاحة صرفها مع أيام من 6 إلى 8 أبريل المقبل.

وكشف القرار عن قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص من بعد الساعة الثانية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية صباحًا، وتقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز بعد الساعة الثانية صباحا حتى نهاية اليوم خلال ذات الفترة وإتاحة صرف الخبز للمخابز طبقًا لمبيعات آخر يوم عمل.

ويستأنف العمل يوم 12 أبريل 2024 بالنظام المطبق حاليًا، علي أن تقوم مديريات التموين بالتأكد من توافر أرصدة الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية والمخابز البلدية.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المخابز البلدية لجنة التسعير التلقائي

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