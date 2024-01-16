الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير التموين أمام النواب: "أنا وزير للغلابة بس الناس بتدعى عليا"

الدكتور علي مصيلحي
الدكتور علي مصيلحي

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الجميع يريد مصلحة المواطن، معلقا: «وصفت بأنني وزير للغلابة، وفي مرة أخرى بأن الناس بتدعي عليا، ومن الواضح أننا لم نتفق».

جاء ذلك في رده علي النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

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وأضاف الوزير، أنه فيما يخص ملف الترخيص للمخابز هناك قرار وزاري يحدد منح التراخيص للمخابز الجديدة وهي طبقا للأولوية، أولا المناطق المحرومة والمناطق الجديدة وأن تكون المسافة كيلومترا على الأقل مع أقرب مخبز، وهناك شروط منها كذلك المتوسط العام الذي من المفترض أن يكون 2.3 بالمائة.

وعن الدعم  قال الوزير إنه محدد بقرارات من مجلس الوزراء، ونحن ننفذ القرارات.

وفيما يخص ملف غلق المخابز، قال الوزير: «لم يحدث غلق مخبز حتى لو وجد عليه عقوبة غلق ولكن نقلل في العقوبة ولا نغلق المخبز مع أنه لا توجد عقوبة مؤثرة على المخبز إلا الغلق، وعلى الرغم من ذلك لم نغلق مخبز ممكن نقلل الحصة على المخالف، نحن هنا لسنا بصدد إنشاء مخابز جديدة ولكن لتحقيق عدالة التوزيع».   

وأضاف الوزير: «وزارة التموين قامت بمجهودات كبيرة الأيام الماضية من خلال تأمينها للسلع التموينية وبأسعارها الحالية في بطاقات التموين التي تتحملها الشركات وليس من صلاحية وزارة التموين أن تضيف أعباء مالية إلا بعد موافقة وزارة المالية ومجلس النواب أنا عندي 36 مليار بصرف من خلالهم».

وعن مشكلة الدعم قال: «الدعم النقدي أكثر كفاءة مائة بالمائة، ولكن عندما نرى أن مؤشر التضخم عالي خلال الفترة الأخيرة وصل إلى 30 بالمائة، أنا مع الدعم النقدي ولكن مش في الوقت الحالي ولكن عندما تستقر الأمور ممكن أن نتحول إلى الدعم النقدي، ولكن الآن الناس عاوزة زجاجة الزيت وكيس السكر من خلال الدعم العيني.

الدكتور على مصلحي وزير التموين الدكتور حنفي جبالي المجلس المناطق المحرومة التراخيص

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