الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود بدر مهاجمًا وزير التموين: عليه ترك موقعه

محمود بدر
محمود بدر

هاجم محمود بدر، عضو مجلس النواب، وزير التموين علي المصيلحي، خلال الجلسة البرلمانية اليوم، بقوله “إنه لا توجد سلعة في الأسواق بسعر عادل للمواطن، بلد لديه اكتفاء ذاتي من البصل، لايستطيع الغلابة الحصول عليه، لدينا اكتفاء من السكر، ولكن يصل سعره لـ50 جنيهًا، أنت مسئول تمامًا عن ذلك”.

القبض على مسئولين بالوزارة في قضايا فساد 

وأضاف بدر: “كل عام يتم القبض على أعضاء بالوزارة بتهم فساد، مجمعات استهلاكية لمواجهة الغلاء ومشروع جمعيتي تحول لخرابات ولم يستشعر الوزير الحرج”.

واختتم: "أتمنى أن يضيف وزير التموين في بيانه للرد جملة (تولي منصب وزاري لم يعد مغنمًا بل عبء كبير وأعلن بكل شجاعة ترك موقعي).

أهمية إيجاد وسائل رقابة غير تقليدية تتناسب مع العصر

ومن جهته، أكد النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، أهمية إيجاد وسائل رقابة غير تقليدية تتناسب مع العصر،  فضلًا عن التوسع في مشروع "جمعيتي"، متسائلًا عن السر في اختفاء السلع داخل المجتمع، لتظهر فجأة بعدها بأسعار جديدة". 

وشدد "بدر" علي ضرورة التكاتف لضبط السوق قائلًا: "أين المحافظين من المنظومة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو أكثر من 100 أداة رقابية تشمل 94 طلب إحاطة، و7 أسئلة، حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

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