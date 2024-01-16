الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب لوزير التموين بالجلسة العامة: تلاعب شديد بمستودعات الأنابيب ودور الرقابة ضعيف

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال كلمته بمجلس النواب

قال النائب بهاء أبوالحمد، عضو مجلس النواب، إن وزارة التموين بحاجة إلى “تموين”، على حد وصفه، مطالبا بضروة تشديد الرقابة على الأسواق. 

وأضاف أبوالحمد خلال طلب الإحاطة لموجه لوزير التموين الدكتور علي مصيلحي: “كيلو السكر وصل في الأقصر إلى 60 جنيها، بلد السكر في حاجة إلى السكر”.

ومن جانبه، قال النائب كمال أبوجليل: “هناك أزمات تواجه المواطنين وهناك أزمة غاز”، مشيرا إلى أن هناك تلاعبا في المستودعات، مطالبا بتشديد الرقابة على أنابيب البوتاجاز.

وطالب أبوخليل بترخيص المخابز بالمحافظات.

وقال النائب عربي فؤاد إن وزاة التموين دون أدوات وهناك غياب تام لمفتش التموين في الشارع، مطالبا بضورة إيجاد حلول لأزمات السكر والزيت، منتقدا توزيع وزارة التموين السكر على التجار وكان يجب توزيعه على بطاقات التموين للمواطن البيسط قائلا: “أدوات وزارة التموين غير كاملة نهائيا”. 

وقال النائب رمضان أبوحسان في طلب الإحاطة إن وزارة التموين كلها أزمات سكر وأرز وأنابيب بوتاجاز، مشددا على ضرورة الرقبة الصارمة على الأسواق.

وقال النائب عيد حماد إن هناك أزمة ضمير وليست أزمة مواد عذائية في الشارع المصري، السكر المدعم أبو 27 لم يصل للمواطن.

وزير التموين غلاء الأسعار أزمة ارتفاع الأسعار تلاعب فى المستودعات النائب كمال ابو جليل

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