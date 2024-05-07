الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. "سرايا القدس" تعلن قصف مستوطنات فى غلاف غزة

قصف مستوطنات
قصف مستوطنات

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق صواريخ من قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا مدمرا منذ سبعة أشهر على بلدات محتلة في غلاف غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان: «ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني قصفنا «سديروت ونير عام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

جاء ذلك بعد إعلان مكتب رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح».

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