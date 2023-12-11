الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمود بدر: كل مرة مصر تراهن على شعبها تكسب الرهان (فيديو)

محمود بدر
محمود بدر

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل مرة مصر تراهن على شعبها تكسب هذا الرهان.

وأضاف بدر، خلال حواره لقناة "الحياة" أن الدولة المصرية راهنت على الشعب في أحلك الظروف في 30 يونيو وخرج بالملايين، كما راهنت عليه عندما اختارت الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، مؤكدًا أن المصريين يقفون خلف وطنهم في كل استحقاق.

محمود بدر: المصريون كل يوم يثبتون حضورهم بقوة

وأكد عضو التنسيقية، أن المصريين كل يوم يثبتون حضورهم بقوة عن طريق المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذا يعد استكمالًا لحالة الحوار الوطني التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كافة أطياف الشعب المصري.

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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