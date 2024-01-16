وزير التموين للنواب: أنا مسئول عن كل ما طرحتموه بالجلسة العامة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين مسئولة عن الشق الخاص بالبطاقات التموينية والمجمعات وما يدخل في نطاقها، وهناك عدد من الأجهزة في الدولة مسئولة عن مراقبة بعض الملفات، منها على سبيل المثال، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة سلامة الغذاء.

وتابع المصيلحى: "لكن هل هذا يعني أن التموين غير مسئولة؟. أنا مسئول وأمثل الحكومة ومسئول ضمنيًا عن كل ما عرضه أعضاء مجلس النواب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتى تشهد مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

وأوضح وزير التموين أنه ليتسنى لوزارة التموين الإشراف على السلع التموينية والتعامل مع الأسواق والرقابة عليها، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 5000 لسنة 2023 باعتبار السلع (زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك.

واستكمل وزير التموين: "ولتفعيل القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن الضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض".

وأكد وزير التموين، أن الفواتير البيعية الضريبية لا بد أن تكون متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، ومن ثم فى خطوة جادة لضبط الأسعار.